Производство картофеля составило почти 20 млн. тонн

Производство картофеля в Украине, по данным 2 ноября, составило 19 млн. 546.8 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем на 2 ноября 2008 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что картофель собран с площади 1,4 млн. га. Средняя урожайность на 1 ц/га выше показателя прошлого года и составляет 139 ц/га.