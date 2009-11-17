Производство картофеля составило почти 20 млн. тонн
17:48, 17 ноября 2009Агро
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Данные Госкомстата
Производство картофеля в Украине, по данным 2 ноября, составило 19 млн. 546.8 тыс. тонн, что на 0,9% больше, чем на 2 ноября 2008 г.
Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Отмечается, что картофель собран с площади 1,4 млн. га. Средняя урожайность на 1 ц/га выше показателя прошлого года и составляет 139 ц/га.
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