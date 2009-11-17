В Винницкой обл. производство мяса сократилось

Предприятия Винницкой области в январе-октябре 2009 года сократили производство мяса на 26,1%, а колбасы – на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства мясной и колбасной продукции стал дефицит сырья и оборотных средств у предприятий.

В частности, за отчетный период предприятия Винницкой области произвели 21,840 тыс. тонн мяса, что на 26,1%, или 7,730 тыс. тонн, меньше, чем за январь-октябрь 2008 года.

В октябре т.г. производство мяса в области сократилось на 30,21%, или 0,880 тыс. тонн, по сравнению с октябрем 2008 года и составило 2,033 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем этого года производство мяса сократилось на 15,4%, или 0,370 тыс. тонн.

Кроме того, за 10 месяцев 2009 года предприятия Винницкой области произвели 3,323 тыс. тонн колбасных изделий, что на 51,1%, или 3,470 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В октябре т.г. производство колбасы в области сократилось на 51,87%, или 375 тонн, по сравнению с октябрем 2008 года, и составило 348 тонн. По сравнению с сентябрем этого производство колбасы увеличилось на 14,85%, или 45 тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Винницкой области сократили производство мяса почти на 20%, а производство колбасы увеличили на 6,5% по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями мяса и мясопродуктов в Винницкой области являются предприятия „Тульчинмясо”, птицекомбинат "Бершадский", Казатинский птицекомбинат и „Ивано-Франковск-Винницямясо”. В целом в Винницкой области работает 20 мясоперерабатывающих предприятий.