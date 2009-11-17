В Украине собрано 6,3 млн. тонн подсолнечника

В Украине, по данным 2 на ноября, собрано 6 млн. 344,6 тыс. тонн подсолнечника (в начально-оприходованном весе), что на 2,3% или на 146,8 тыс. тонн меньше, чем на 2 ноября 2008 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что подсолнечник убран с площади почти 4 млн. га. Средняя урожайность на 0,4 ц/га ниже показателя прошлого года и составляет 15,9 ц/га.