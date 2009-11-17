Аграрии Донецкой области на 100% обеспечены ГСМ

В сельхозпредприятиях Донецкой области для проведения осенне-полевых работ в ноябре имеются горюче-смазочные материалы в объемах, которые более чем на 100% покрывают потребности предприятий.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий области горюче-смазочными материалами для проведения осенне-полевых работ в ноябре 2009 года составляет: дизельного топлива - 3,8 тыс. тонн, бензина - 1,3 тыс. тонн, дизельных смазочных масел - 0,15 тыс. тонн, что превышает потребности хозяйств.

В ОГА отметили, что на период осенне-полевых работ 2009 года для хозяйств области было предусмотрено снабжение нефтепродуктами (согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 23.07.2009 года № 8999р «О дополнительных мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей нефтепродуктами в период проведения осенне-полевых работ 2009 году») в объеме: дизельное топливо - 1,779 тыс. тонн; бензин - 2,751 тыс. тонн.

Во исполнение вышеуказанного распоряжения, по состоянию на 13 ноября т.г., операторами-поставщиками ООО «Параллель-М ЛТД» и ООО «Агротехника-Украина» была осуществлена оплата за 1 560 тонн дизельного топлива и 555 тонн бензина, из которых отгружено 1 341 тонна дизельного топлива и 459 тонн бензина.