В Севастополе молоко подорожало на 11%

В Севастополе в октябре текущего года молоко подорожало на 11%, куриные яйца – на 8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении экономики Севастопольской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, в октябре т.г. в Севастополе хлеб из муки пшеничной 1-го сорта и смеси муки вырос в цене на 4%, хлеб из муки пшеничной высшего сорта, сахар-песок, сметана подорожали на 2%, сливочное масло – на 1%.

Вместе с тем, подешевели рисовая и гречневая крупы – на 4% и 2% соответственно, а также куры – на 3%.

По данным управления, не изменилась стоимость муки пшеничной высшего сорта, макаронных изделий высшего сорта, творога, подсолнечного масла, говядины, свинины, сала, вареной колбасы и картофеля.