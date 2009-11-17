Аграрии Донецкой обл. получили 63,6 млн. грн.

Главным управлением агропромышленного развития Донецкой области из Государственного бюджета (по состоянию на 13 ноября) получено по Программам поддержки области 63 млн. 628,9 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА, полученные средства в объеме 61 млн. 107,9 тыс. грн. (или 96%) направлены на счета предприятий.

Так, по программе «Подготовка, переподготовка и повышения квалификации рабочих кадров АПК» получено 178 тыс. грн. и эта сумма полностью перечислена учреждению для обеспечения деятельности.

По программе «Организация и регулирования деятельности учреждений в системе АПК» получено 498,4 тыс. грн. и средства полностью перечислены учреждениям для обеспечения деятельности.

Для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов Министерством аграрной политики направлено 22,4 млн. грн. Из них перечислено предприятиям 21,7 млн. грн. (97%);

Для осуществления финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов за счет средств Стабилизационного фонда из Министерства аграрной политики поступило 25 млн. грн., которые полностью перечислены получателям.

Кроме того, по программе «Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков» получено 2 млн. 159 тыс. грн., которые полностью перечислены получателям.

По программе «Бюджетная дотация за выращенный и сданный на убой и переработку скот и птицу (кредиторская задолженность за 2008 г.)» получено 8 млн. 108,4 тыс. грн. Из них выплачено сельхозтоваропроизводителям 8 млн. 107,5 тыс. грн. (99%).

По программе «Бюджетная дотация за выращенный и сданный на убой и переработку скот» получено 292 тыс. грн (средства Стабилизационного фонда), из них выплачено сельхозтоваропроизводителям 291 тыс. грн. (99%).

По программе «Дотация на 1 га посевов яровых культур» для погашения кредиторской задолженности за 2007 год поступило 0,6 тыс. грн. и т.д.