Озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии

Состояние озимых культур в первой декаде ноября по сравнению с предыдущим периодом улучшилось и оценивается как хорошее и удовлетворительное, однако на большинстве площадей сохраняется значительное отставание в фазовом развитии.

По данным Гидрометеоцентра Украины, вследствие резкого похолодания в начале декады и установления на несколько дней зимнего режима погоды произошло временное прекращение вегетации зимующих культур. В этот период низкие температуры воздуха и почвы неблагоприятно влияли на состояние посевов зимующих культур, учитывая поздние сроки сева большинства из них. Особенно отрицательное влияние похолодание оказало на слаборазвитые посевы озимого рапса.

В начале декады на протяжении нескольких дней наблюдалось промерзание почвы до 1-6 см. Температура почвы на глубине узла кущения под озимыми культурами была не ниже 1-3° мороза и вреда растениям озимых зерновых культур не нанесла.

Облачная, с туманами и незначительной суточной амплитудой температуры воздуха погода, которая преобладала на протяжении декады, была неблагоприятной для полноценной закалки растений.

На 10 ноября (по предварительным оценкам) лишь на трети засеянных площадей озимые зерновые культуры достигли кущения и образовали узловые корни, отмечают в Гидрометеоцентре.