Кабинет министров Украины постановлением от 4 ноября 2009 г. №1167 утвердил порядок формирования тарифов на ветеринарные услуги, которые предоставляются государственными учреждениями ветеринарной медицины. Об этом 16 ноября сообщил Госкомитет ветмедицины Украины.

Порядок определяет механизм формирования тарифов на ветеринарные услуги, которые предоставляются государственными учреждениями ветмедицины, которые полностью содержатся за счет государственного бюджета. Ветеринарные услуги, на которые формируются тарифы, включают осуществление противоэпизоотических мер, оформление и выдачу на платной основе ветеринарных документов, а также лабораторную диагностику и ветеринарно-санитарную экспертизу.

Установлено, что на основании тарифов на ветеринарные услуги рассчитываются цены на указанные услуги, плата за которые предусмотрена Законом Украины «О ветеринарной медицине». Порядок таких расчетов утверждается приказом Госкомветмедицины. Во время формирования тарифов и расчетов цен на ветеринарные услуги учитывается средняя стоимость предметов и материалов за прошлый год, установленная Государственной инспекцией по контролю за ценами. Определяющей базой формирования тарифов на ветеринарные услуги является их себестоимость, составляющие которой рассчитаны на основании норм и нормативов трудовых и материальных затрат. Затраты по обновлению основных средств бюджетных учреждений ветеринарной медицины, которые используются для организации и предоставления ветеринарных услуг, начисляются в размере 10% себестоимости услуг. На сумму стоимости ветеринарных услуг начисляется налог на добавленную стоимость в порядке и размерах, которые определены Законом Украины «О налоге на добавленную стоимость».

Постановлением также предусмотрено, что до 1 января 2010 г. Государственный комитет ветеринарной медицины должен утвердить порядок расчетов цен на ветеринарные услуги, которые предоставляются государственными учреждениями ветеринарной медицины.