Экспорт российских комбайнов превышает их импорт

По данным российской ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Росагромаш», экспорт зерноуборочных комбайнов из России в январе-сентябре 2009 года превысил импорт в 3 раза - 1224 штуки против 366, сообщает AgroNews.

За первые три квартала 2009 года кормоуборочных машин экспортировано 27, импортировано 14 штук. Еще год назад ситуация была обратная. В январе-сентябре 2008 года экспорт зерноуборочных комбайнов составил 1586, импорт – 2879 штук.

Основной страной, куда экспортируется российская сельхозтехника и где она на равных конкурирует с зарубежной, является Казахстан - 67,4% в структуре экспорта по итогам 9 месяцев 2009 года. Наиболее востребованная у зарубежных потребителей российская сельхозмашина в 2009 году – комбайн VECTOR, в январе-сентябре экспортировано 609 штук.

Для дальнейшего укрепления позиций российской высокотехнологичной продукции на внешних рынках Росагромаш направил в июле 2009 года в Правительство и профильные министерства предложения по изменению процедуры получения экспортных государственных гарантий. Проект в частности предусматривает упрощение сбора документов для получения экспортных госгарантий и сокращение минимального срока принятия решения о предоставлении до 30 календарных дней.