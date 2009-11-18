Вступило в силу постановление Кабмина о привлечении «Украгролизингом» кредита

Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1183 от 29.10.09 "О привлечении национальной компанией «Украгролизинг» в 2009 г. иностранного кредита под государственную гарантию для реализации инвестиционного проекта внедрения ресурсосберегающих технологий по закупке технических средств для заготовки молока и его хранения", сообщает АПК-Информ.

Об этом 17 ноября 2009 г. сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Как отмечается, документ вступил в силу со дня его официального опубликования – 16 ноября 2009 г.

Документ официально опубликован в "Официальном вестнике Украины" от 16.11.09, №86, ст. 2908.

Регистрационный код нормативно-правового акта в Минюсте 484245/2009.