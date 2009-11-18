Пшеница США продолжает расти на спекулятивных «дрожжах»

Вот вторник 17 ноября рынок американской пшеницы проигнорировал не только фундаментальные факторы (избыток предложения на мировом рынке, высокие конечные запасы сезона, слабый экспорт), но даже и укрепление доллара, сообщает Агро Перспектива.

Эксперты и трейдеры последнее время говорят о том, что рынок переоценен. Однако приток все новых денег новых инвесторов нагнетает «пар в котле». Инвестфонды купили около 5 тыс. контрактов мягкой пшеницы в Чикаго и декабрьские контракты поднялись на самый высокий уровень за 6 месяцев.

Ближайшие декабрьские котировки американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на $4,59 до 211,16 $/тонна

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $5,05 до 210,89 $/тонна

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,85 до 213,83 $/тонна.

Возможно единственной здравой идеей, которая хоть отчасти оправдывает безумный рост котировок, является серьезная угроза заражения кукурузы вомитоксинами (масштабы пока не оценены). Это автоматически повысит спрос на пшеницу и соя-бобы.