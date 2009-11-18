Европейская пшеница

Направление движения биржевого рынка европейской пшеницы продолжают определять внешние факторы. Тон торгам, как и в США, задают спекулянты. Дополнительную поддержку оказало ослабление курса евро относительно доллара США, сообщает Агро Перспектива.

Январские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли на 1,25 евро до 134,75 ?/тонна (201,65 $/тонна).

Укрепление фунта стерлингов не позволило фуражной пшеницы повторить ралли мукомольной. Январские котировки фуражной пшеницы на лондонской бирже LIFFE выросли всего лишь на 0,10 фунта до 107,60 £/тонна (180,92 $/тонна).