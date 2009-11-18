Аграрии Тернопольской области снизили реализацию скота

Сельскохозяйственные предприятия Тернопольской области в январе-октябре 2009 года реализовали 7,987 тыс. т скота, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики.

При этом цены продажи скота аграрными предприятиями за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,6% - до 11,175 тыс. грн./т.

Объемы реализации КРС в области, по данным управления статистики, за 10 месяцев сократились на 27,5% - до 2,687 тыс. т при снижении цен на 11,4% - до 8,37 тыс. грн./т. Объемы реализации свиней уменьшились на 4,7% - до 3,92 тыс. т при росте цен на 10,7% до 14,56 тыс. грн./т. Реализация птицы сократилась на 29,1% - до 1,359 тыс. т, при этом средние цены выросли на 1,9% - до 6,961 тыс. грн./т.

Объемы продажи яиц за 10 месяцев сократились на 7,8% - до 85,1 млн. шт. при уменьшении цены реализации на 0,7% - до 368,6 грн. за тыс. шт.