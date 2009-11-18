Эксперт: Ряд политсил пытаются контролировать Земельный кадастр

В существовании полноценного Государственного земельного кадастра не заинтересованы политические силы, конкурирующие за право контроля над ним.

Такое мнение УНИАН высказал президент ассоциации «Земельный союз Украины» (ЗСУ) Андрей КОШИЛЬ, комментируя отклонение Верховной Радой закона «О Государственном земельном кадастре».

Он напомнил, что закон о Государственном земельном кадастре (наряду с законом о рынке земель) – один из двух законов, принятие которого является условием для отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

«Естественно, ни одна из политических сил не хочет брать на себя ответственность за принятие такого решения. Следовательно, никто из них не заинтересован в принятии закона о земельном кадастре», - сказал президент ЗСУ.

По словам А.КОШИЛЯ, за то, чтобы контролировать земельный кадастр, конкурируют и органы местного самоуправления, и Государственный комитет Украины по земельным ресурсам, и Министерство юстиции.

«В каком формате будет функционировать кадастр - это существенный вопрос. Потому что обладать полной информацией о земельных участках хотели бы все. Часть политических сил не заинтересована в полноценном существовании кадастра, поскольку тогда проще проводить всякого рода сомнительные операции», - подчеркнул эксперт.

Президент ассоциации считает, что среди причин непринятия закона о госземкадастре – борьба нескольких субъектов управления за то, чтобы быть во главе кадастра. «Во-вторых, сама идея того, что принятие этого закона может быть первым шагом к отмене моратория, достаточно призрачна. А в-третьих, существуют силы, не заинтересованные в прозрачном и точном функционировании системы земельного кадастра», - добавил он.

А. КОШИЛЬ полагает, что до президентских выборов законы, являющиеся условием для отмены моратория на продажу сельхозземель, приняты не будут.

По его мнению, затягивание вопроса с отменой моратория выгодно в первую очередь политическим силам, имеющим активы в сельскохозяйственных предприятиях, а также имеющим в своих инвестпортфелях большие земельные участки.

«Отмена моратория для многих сельхозпроизводителей будет не очень выгодна. Потому что сейчас они могут арендовать земельные участки практически за копейки. Средняя арендная плата за 1 гектар составляет 250 грн. в год. Средний размер крестьянского пая – 4 гектара. До 1 тыс. грн. в год получает собственник пая. А чтобы выкупить землю, нужны значительные средства», - отметил президент ЗСУ.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. Верховная Рада не преодолела вето Президента на закон «О Государственном земельном кадастре».

Ранее принятый закон «О Государственном земельном кадастре» Президент ветировал и вернул в парламент со своими предложениями.