Закупочные интервенции и рынок зерна

Начало государственных закупочных интервенций на рынке зерна ознаменовалось резким падением цен – почти в два раза относительно максимального уровня, объявленного в феврале. В последующие торговые сессии цены на сибирское и алтайское зерно пошли вверх, приблизившись к 5 тыс. руб/т пшеницы 3 класса. Однако по мере продвижения базиса торгов на запад ценовая планка вновь упала – до 3,6 тыс. руб/т, сообщает AgroNews.

Прокомментировать первые итоги интервенций и их влияние на зерновой рынок «Крестьянские ведомости» попросили директора агентства «Стратег», координатора проекта «Диалог» Владимира Решетняка.

Наиболее адекватную оценку зерновым интервенциям в текущем сезоне можно сформулировать русской народной поговоркой – «хороша ложка к обеду». И, думаю, сами «интервенты» это прекрасно понимают, - говорит В. Решетняк.

Помнится, на основании резолюции министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник на обращение участников проекта «Диалог» за № 046 от 2009.07.30 мы встречались с ответственными за проведение интервенций представителями Минсельхоза РФ и моделировали ситуацию в двух вариациях, - замечает эксперт. – Три месяца спустя, могу сказать, что ситуация развивается по Сценарию №2. Этот сценарий предусматривает «обманутые ожидания» по обещанным еще с августа интервенционным закупкам и нездоровый оптимизм так называемых «кабинетных экспертов», оценивающих урожаи зерна в России по «бумажным отчетам».

Сегодня уместнее говорить о том, какое влияние интервенции НЕ ОКАЗАЛИ на рынок, - считает В. Решетняк. - Припоздав по срокам на три месяца, «интервенты» позволили экспортерам уронить закупочные цены зерна на 300-500 руб/т. Для аграриев это отнюдь не лишние деньги…

Что касается «низкого старта», то объяснение этому факту следует искать в составе участников интервенционных торгов, - полагает эксперт. - В частности, следует проверить самих продавцов на предмет «афилированости» и «предвзятости». Есть такое выражение: «свой игрок в чужой команде…», - говорит В. Решетняк. – В нынешней ситуации это наиболее экономически обоснованное предположение, - считает он.

Вокруг интервенций еще с весны «амбициозный PR» раздули, - напоминает эксперт. – На этой «мутной волне» экономическая составляющая инструмента регулирования зернового рынка была подменена фактором спекулятивных ожиданий, - уверен он.

Умные игроки зернового рынка задолго до начала интервенционных торгов сообразили, как «притупить» этот инструмент, - замечает В. Решетняк. - В этом плане показательна фраза заместителя губернатора Алтайского края Бориса Неудахина: «В первый день участие в торгах приняли мелкие фирмы, выставлявшие по два – три лота. Целью их участия было существенное понижение цены…»

В масштабах национального рынка понижение цены на 300-500 руб/т выливается в 27-45 млрд рублей, - подсчитывает эксперт.

Но почему тогда интервенционные котировки быстро восстановились? Это можно объяснить выбором между кошельком и жизнью, - считает В. Решетняк. – Алтайские сельхозпроизводители сейчас находятся под впечатлением недавнего самоубийства фермера, который свел счеты с жизнью, задолжав банкирам все, что без кавычек нажито непосильным трудом…

Иногда, чтобы объяснить «мелким пакостникам», что они не правы, бывает достаточно двух случайно прищемленных дверью пальцев, - добавляет эксперт.

Недавно генеральный директор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Левин заявил о готовности экспортировать зерно из интервенционного фонда, - напоминает В. Решетняк. – Оценить это заявление можно слегка перефразированной народной поговоркой: «Заставь ОЗК Богу молиться…», - замечает он. - Таков результат экспресс – опроса операторов зернового рынка.

По мнению В. Решетняка, «ОЗК нечего делать на мировом рынке, пока не научится работать на внутреннем».

«Конечно, выпереть на мировой рынок несколько миллионов тонн зерна – дело не хитрое. Но скажите мне на милость, какой нормальный рыночный оператор будет делать это себе в убыток?», - недоумевает эксперт.

По мнению В. Решетняка, мировая конъюнктура аукнется на эту «инициативу» снижением цен. А на нашем рынке эта «медвежья услуга» откликнется крылатой фразой Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда», - добавляет эксперт.

Если уж ОЗК не терпится разрешиться от бремени хранения и обновить стратегические запасы государственного зерна – делать это следует под девизом клятвы Гиппократа, - советует В. Решетняк. - Чтобы выработать оптимальную экономическую стратегию, надо играть в команде с операторами рынка, а не изображать из себя «слона в посудной лавке».