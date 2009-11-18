В Украине вырос вылов рыбы

В Украине в январе-октябре т.г. предприятия и физические лица-предприниматели, которые занимаются рыбохозяйственной деятельностью, выловили 190,5 тыс. тонн рыбы, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что рыба составила 91,5% общего объема вылова.

Объем добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 30,2% и составил 17,8 тыс. тонн.

В целом за 10 месяцев т.г. в Украине было выловлено и добыто рыбы и других водных живых ресурсов 208,3 тыс. тонн, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 4,5%.