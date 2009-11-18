Прогноз: Потребление сахара вырастет

Потребление сахара в сезоне, начавшемся 1 октября, вырастет на 2,6% - до 165,4 млн. тонн, что будет означать превышение спроса над предложением второй год подряд, приводит агентство Bloomberg данные доклада немецкой исследовательской компании F.O. Licht, сообщает АПК-Информ.

Дефицит в 2009/2010 гг. сократится до 6 млн по сравнению с 10,7 млн тонн в прошлом сезоне, говорится в исследовании Licht. В то же время ситуация будет усугубляться отсутствием запасов.

"В то время как в сезоне-2008/09 не было реальной нехватки сахара, поскольку существовали значительные запасы, созданные в предшествовавшие годы, все может измениться в сезоне 2009/10, поскольку запасы крупнейших потребителей, таких как Индия, исчерпаны", - полагают аналитики Licht.

"Рынок, по всей вероятности, имеет огромный потенциал дальнейшего роста, так как все указывает на то, что запасов сахара не хватит для покрытия существующего спроса в сезоне 2009/10", - полагают эксперты Licht.

С начала года сахар подорожал уже вдвое, поскольку сбору урожая в Бразилии и Индии, двух крупнейших производителях сырья для его производства, помешала плохая погода.