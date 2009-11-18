В Индонезии вырос экспорт пальмового масла

Согласно оценкам сюрвейерской компании Europac Control Services, объем экспорта пальмового масла из Индонезии с 1 по 10 ноября составил 351,4 тыс. тонн, что на 32% превышает показатель за аналогичный период октября (266,05 тыс. тонн), сообщает АПК-Информ.

Крупнейшим импортером в указанный период стала Индия, закупившая 166,83 тыс. тонн данной продукции. За ней следуют Китай и Бразилия, которые импортировали соответственно 82,8 и 32 тыс. тонн индонезийского пальмового масла.

Что касается структуры экспорта по видам продукции, то за первые десять дней ноября Индонезия поставила на внешние рынки 133,8 тыс. тонн сырого пальмового масла, 87,8 тыс. тонн рафинированного пальмового олеина, 47,1 тыс. тонн рафинированного пальмового стеарина и другой пальмовой продукции.

По прогнозам USDA, в 2009/10 МГ объем производства пальмового масла в Индонезии составит 20,75 млн. тонн, что на 6,4% превысит показатель минувшего сезона (19,5 млн. тонн). При этом объем экспорта данной продукции из страны увеличится в той же степени и составит 15,6 млн. тонн против 14,65 млн. тонн в 2008/09 МГ.

Напомним, что Индонезия является производителем пальмового масла №1 в мире и вторым по величине экспортером после Малайзии.