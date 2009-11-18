Украина собрала 44,2 млн. тонн зерновых

На 1 ноября 2009 г. в Украине было собрано 44,2 млн. тонн зерновых, что на 11,9% меньше, по сравнению с показателями на аналогичную дату 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины.

Вместе с тем, на 1 ноября 2009 г. в Украине было собрано 6,3 млн. тонн подсолнечника, что на 2,3% меньше, чем на анлогичную дату прошлого года.

Кроме того, на указанную дату было собрано 7,8 млн. тонн сахарной свеклы, что на 31,9% меньше против показателей на ту же дату в прошлом году.

Напомним, по прогнозам аграрных экспертов и МинАПК, в Украине в 2009 году будет собрано 47-48 млн. тонн зерновых против 53,3 млн. тонн в 2008 г., подсолнечника – примерно столько же, сколько и в прошлом году 6,5-6,6 млн. тонн. Из сахарной свеклы в объеме около 10 млн. тонн в 2009 г. будет произведено 1,2 млн. тонн сахара (1,57 млн. тонн – в 2008 г.).

В России собрано 101,3 млн т зерновых

Урожай зерна в России на 1 ноября 2009 г в хозяйствах всех категорий – в сельхозпредприятиях, у фермеров и населения – составил 101,3 млн т в первоначально оприходованном весе, что на 9,9 проц меньше уровня прошлого года. Об этом сообщает Зерно он-лайн со ссылкой на сводку Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.

В хозяйствах всех категорий намолочено 5,9 млн т подсолнечника, накопано 22,5 млн т сахарной свеклы, 30,3 млн т картофеля, собрано 12,4 млн т овощей. Подсолнечника собрано на 13,4 проц меньше прошлогоднего, сахарной свеклы – меньше на 13,1 проц. Картофеля и овощей получено больше на 7,1 проц и 1,8 проц соответственно.

К началу ноября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 88 проц площадей, из них кукуруза на зерно - с 59,8 проц. Картофель выкопан с 98,7 проц посадки, овощи собраны с 95,9 проц посевов. Из технических культур сахарная свекла убрана с 89 проц площадей, подсолнечник - с 80,6 проц посевов.

Основная доля зерна /77,9 проц/, сахарной свеклы /88,8 проц/ и подсолнечника /70,7 проц/ выращена в сельхозпредприятиях, а картофеля /82 проц/ и овощей /72,2 проц/ - в хозяйствах населения. В крестьянских фермерских хозяйствах собрано 21,2 проц зерна и 28,9 проц подсолнечника, что, примерно, на уровне предыдущего года. Несколько увеличился удельный вес производства сахарной свеклы, картофеля и овощей крестьянскими фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в общем сборе этих культур.