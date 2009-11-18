Кабмин продлил действие разрешения на покупку газа у нерезидентов Украины

Кабинет министров Украины продлил действие распоряжения №880 относительно возможности закупки азотными предприятиями природного газа в качестве технологического сырья у нерезидентов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил журналистам министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Как отметил В.НОВИЦКИЙ, ранее действие распоряжения №880 ограничивалось 2009 годом, теперь временные ограничения снимаются. «В результате азотные предприятия Украины получили возможность покупать импортный газ в качестве технологического сырья по более приемлемым ценам», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в начале июня т.г. Кабинет министров разрешил шести химическим предприятиям в 2009 году закупать газ у нерезидентов Украины.

В частности, такое разрешение было дано предприятиям: ОАО «Азот» (г. Черкассы), «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.), «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск), «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол».

Ранее, в апреле т.г., Кабмин утвердил перечень предприятий-производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.