Гендиректором «Гадячсыр» назначен Лысаченко

Члены наблюдательного совета ЗАО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) уволили с должности генерального директора Николая СЕВИДОВА и назначили вместо него Виктора ЛЫСАЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил представитель предприятия.

По его данным, Н.СЕВИДОВ работал генеральным директором предприятия с 14 марта 2008 года, акциями предприятия не владеет.

В.ЛЫСАЧЕНКО назначен на указанную должность сроком на три года, акциями предприятия также не владеет. До этого назначения В.ЛЫСАЧЕНКО работал начальником отдела материально-технического снабжения ЗАО «Гадячсыр».

Справка УНИАН. ЗАО "Гадячсыр" специализируется на производстве молочных продуктов под ТМ "Славянские сыры".

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, 99,99% акций ЗАО «Гадячсыр» принадлежат ООО «Альмира» (Харьков).