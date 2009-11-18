Эксперты: закупочные цены на мясо существенно упали

В Украине снижение спроса на мясо и мясопродукты вынуждает производителей мяса на кости сокращать закупку живого скота на убой и снижать закупочные цены.

Согласно данным отчета о состоянии сельского хозяйства ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), за месяц закупочные цены на крупный рогатый скот в живом весе снизились примерно на 0,2-0,6 грн./кг - до 9-10,3 грн./кг (с НДС и оргзатратами).

«Закупочные цены на мясо на кости снизились настолько, что для многих переработчиков убой стал экономически необоснованным», - отмечает эксперт по мясу и мясопродуктам ассоциации УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ. По ее словам, ряд небольших боен, которые специализируются на производстве говядины на кости, приостановили работу, ожидая стабилизации цен.

На рынке свинины параллельно с увеличением предложения отечественной продукции и удешевлением импортного сырья произошло существенно снижение закупочных цен, практически на 2-2,3 грн./кг - до 15,5-16,5 грн./кг (живой вес II категория), сообщила эксперт УКАБ. По словам Е.СВЯТКИВСКОЙ, на снижение цен, в основном, повлиял низкий спрос как со стороны переработчиков, так и со стороны конечных покупателей охлажденного мяса.