Украина собрала 7,8 млн. тонн сахарной свеклы

В Украине по данным 2 ноября т.г. собрано 7 млн. 811,3 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной), что на 31,9% или на 3,7 млн. тонн меньше аналогичного показателя 2008 г.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что свекла убрана с площади 260,5 тыс. га, средняя урожайность на 52 ц/га ниже показателя прошлого года и составляет 300 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз производства сахара из свеклы урожая 2009 года на 20% – до 1,2 млн. тонн. Вместе с тем, по оценкам министерства, рынок сахара в Украине будет насыщен до нового урожая, поскольку переходящие запасы сахара являются достаточными. Кроме того, в рамках ВТО Украина имеет квоту на импорт сырца для переработки на внутреннем рынке – 260 тыс. тонн.