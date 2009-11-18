В Черкасской обл. производство продукции животноводства выросло

В январе-октябре 2009 года производство продукции животноводства в Черкасской области, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, увеличилось на 18,7%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 27,3%, в хозяйствах населения - сократилось на 3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Население за указанный период содержало 41,2% общей численности крупного рогатого скота (в прошлом году - 42,8%), в т.ч. коров - 55,8% (59%), свиней - 50,5% (55,1%), овец и коз - 89,4% (90%), птицы всех видов - 21,4% (29,4%).

В структуре реализации скота и птицы на убой в сельскохозяйственных предприятиях доля птицы всех видов составляла 88% (в январе-октябре 2008 г. - 83%), в т.ч. бройлеров - 87% (81%); КРС - 6% (9%), свиней - 6% (8%).

Сравнительно с январем-октябрем 2008 года в сельскохозяйственных предприятиях объем выращивания скота и птицы увеличился на 32% (на 62,9 тыс. тонн), в т.ч. птицы - на 37%, выращивание КРС - на 1%, свиней - на 10%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой составляло 111% (в январе-октябре 2008 года - 110%). Среднесуточные приросты КРС на выращивании, откорме и нагуле возросли на 2%, свиней - на 1% и соответственно составляли 522 г и 360 г.

В январе-октябре 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области за счет увеличения производительности коров наблюдался рост производства молока на 10%. Средний надой молока от одной коровы в аграрных предприятиях увеличился на 303 кг (на 8%) и составлял 3 918 кг.

Производство яиц от птицы всех видов уменьшилось сравнительно с январем-октябрем 2008 года на 2% (производительность кур-несушек снизилась против января-октября 2008 года на 4% и составляла 243 штуки).

По состоянию на 1 ноября 2009 года, в сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области было в наличии кормов всех видов 324,2 тыс. тонн кормоединиц, что 14% больше, чем на соответствующую дату 2008 года, в т.ч. концентрированных кормов - 104,7 тыс. т кормоединиц (на 6% меньше). В расчете на одну условную голову КРС приходилось по 6,2 ц кормоединиц кормов всех видов, в т.ч. концентрированных - по 2 ц кормоединиц (на 1 ноября 2008 года - соответственно 7,3 ц и 2,9 ц кормоединиц).