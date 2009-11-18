В Черкасской обл. производство продукции растениеводства выросло

В Черкасской области в январе-октябре т.г. производство продукции растениеводства увеличилось на 0,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйствования Черкасской области состоянием на 2 ноября т.г. собрали 2845,9 тыс. тонн зерна, что на 5,4% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

В частности, сельхозпредприятия намолотили 2467 тыс. т зерна, что на 6,2% больше против прошлогоднего показателя, хозяйства населения – 378,9 тыс. тонн (на 0,4% больше). В среднем с 1 га обмолоченной площади аграрными предприятиями получено по 46 ц зерна (на 0,1 ц больше), хозяйствами населения - по 38,8 ц (на 2,7 ц меньше).

В общем валовом сборе зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) 44% приходится на озимые зерновые культуры, которых произведено 1244,8 тыс. т, что на 4,6% меньше, чем в прошлом году, в т.ч. пшеницы озимой - 1101,4 тыс. т (на 9,6% меньше). Валовой сбор яровых зерновых культур (1601,1 тыс. т), что на 14,8% больше соответствующего периода 2008 года.

Хозяйства население произвели 13% общего объема зерновых и зернобобовых культур, 5% подсолнечника, 99% картофеля, 74% овощей и 98% плодов и ягод.

Отмечается также, что озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, под урожай 2010 года посеяно на площади 332,9 тыс. га (на 7,6% больше, чем в прошлом году), в т.ч. зерновые культуры - на 244,2 тыс. га (на 13,2% больше), рапс на зерно - на 81,5 тыс. га (на 5,8% меньше).