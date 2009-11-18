В Черкасской обл. запасы пшеницы уменьшились

В Черкасской области, по состоянию на 1 ноября т.г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 1498,1 тыс. тонн зерна (на 5% меньше против 1 ноября 2008 г.), в т.ч. 589,2 тыс. тонн пшеницы (на 19% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Непосредственно в аграрных предприятиях сохранялось 722,8 тыс. тонн зерна, в т.ч. 281,6 тыс. тонн пшеницы, 169,7 тыс. тонн кукурузы, 172,7 тыс. тонн ячменя, 13,8 тыс. тонн ржи. Элеваторы и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 775,3 тыс. тонн зерна, в т.ч. элеваторы - 468,2 тыс. тонн.

Запасы семян подсолнечника с начала года составили в области 179,7 тыс. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 74,5 тыс. тонн, на предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, - 105,2 тыс. тонн.