В Черкасской обл. аграрии реализовали продукции на 4,7 млрд. грн

Общий объем продукции, реализованной аграрными предприятиями Черкасской области (кроме малых), за январь-октябрь т.г., по сравнению с январем-октябрем 2008 года, увеличился на 39% и составил 4,7 млрд. грн..

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В том числе продукции растениеводства было реализовано в 1,8 раза больше, продукции животноводства - на 15% больше.

За 10 месяцев т.г. в области зерновых культур реализовано 1542,3 тонн, что на 69,9% больше января-октября 2008 года, пшеницы 693,7 тонн (на 84,3% больше), ржи - 11,1 тонн (на 5,3% меньше), ячменя - 300 тонн (на 13,6% больше), семян подсолнечника - 198,3 тонн (в 3,6 раз больше), сахарной свеклы - 346 тонн (на 6,2% больше).

Скота и птица в живом весе реализовано 218,6 тонн, что на 24,2% больше января-октября 2008 года, крупного рогатого скота - 14,4 тонн (на 4,9% меньше), свиней - 15,1 тонн (12,8% больше), птицы - 189 тонн (на 28,3% больше), молока и молочных продуктов - 163,2 тонн (на 14,2% больше), яиц - 340,1 млн. шт. (на 0,9% меньше).

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем направлениям реализации за январь-октябрь 2009 года против января-октября 2008 года снизились на 2%, в т.ч. на продукцию животноводства - на 5%, на продукцию растениеводства возросли на 2%.