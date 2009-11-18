В Черкасской обл. аграрии уменьшили объемы сдачи сахарной свеклы

В Черкасской области за январь-октябрь т.г. сельхозпроизводители уменьшили объемы сдачи сахарной свеклы на переработку на 42% - до 183,2 тыс. тонн

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Отмечается, что на давальческих условиях на переработку поступило 61,9 тыс. тонн, что на 51,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО, значительное сокращение посевов сахарных свеклы в 2009 году и нестабильная работа сахарных заводов отрицательно повлияли на развитие сахарной отрасли региона. В связи с этим в области проводится последовательная работа относительно наращивания площадей посева сахарной свеклы и восстановление работы предприятий «Цибулёвский сахарный завод» и «Пальмирасахар».

На сегодняшний день пахота под сахарную свеклу проведена на 34,6 тыс. га. Всего планируется подготовить 41 тыс. га площади под посев сахарной свеклы.

По данным облгосадминистрации, в 2009 году в Черкасской области переработку сахарной свеклы осуществляют 3 сахарные завода: Иваньковский сахарный завод, ООО "Панда" и ООО "Обериг".