Египет проводит новый тендер на закупку пшеницы

По сообщению агентства Dow Jones, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания GASC, объявила новый тендер на закупку 55-60 тыс. тонн пшеницы на базисе FOB, сообщает АПК-Информ.

На тендере будут рассматриваться предложения из США, Австралии, Германии, Аргентины, Украины, Канады, Казахстана, России и Франции.

Кроме того, компания GASC планирует закупить дополнительно от 30 до 60 тыс. тонн пшеницы происхождением из Сирии или Великобритании.

Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена в период с 1 по 15 января 2010 г.