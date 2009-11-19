Египет проводит новый тендер на закупку пшеницы
09:30, 19 ноября 2009Агро
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55-60 тыс. тонн
По сообщению агентства Dow Jones, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания GASC, объявила новый тендер на закупку 55-60 тыс. тонн пшеницы на базисе FOB, сообщает АПК-Информ.
На тендере будут рассматриваться предложения из США, Австралии, Германии, Аргентины, Украины, Канады, Казахстана, России и Франции.
Кроме того, компания GASC планирует закупить дополнительно от 30 до 60 тыс. тонн пшеницы происхождением из Сирии или Великобритании.
Поставка закупленной продукции должна быть осуществлена в период с 1 по 15 января 2010 г.
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