Кабмин отменил закупки сахара в Аграрный фонд

09:34, 19 ноября 2009
Агро
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На основе залогового механизма

Кабмин Украины отменил проведение закупок сахара в аграрный фонд на основе залогового механизма. Такое решение принято 18 ноября на заседании правительства, сообщил министр по вопросам агрополитики Юрий Мельник.

"Это связано с тем, что Кабмин Украины принял решение о проведении прямых закупок сахара в госрезерв", - пояснил министр, сообщает АПК-Информ.

 

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