Кабмин отменил закупки сахара в Аграрный фонд

Кабмин Украины отменил проведение закупок сахара в аграрный фонд на основе залогового механизма. Такое решение принято 18 ноября на заседании правительства, сообщил министр по вопросам агрополитики Юрий Мельник.

"Это связано с тем, что Кабмин Украины принял решение о проведении прямых закупок сахара в госрезерв", - пояснил министр, сообщает АПК-Информ.