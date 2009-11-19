Украинские сахзаводы произвели 1 млн. тонн свекловичного сахара

Украинские сахарные заводы по состоянию на 18 ноября 2009 г. произвели 1,08 млн. тонн свекловичного сахара, что на 9,5% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г., сообщили в национальной ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор", сообщает АПК-Информ.

Согласно данным ассоциации, в настоящее время свеклу перерабатывают 23 завода, 33 уже завершили сезон сахароварения.

Сахарные заводы приняли 8,4 млн. тонн свеклы, из которых переработали 7,9 млн. тонн.

Как сообщалось, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 г. на уровне 1,2 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 г. 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара.