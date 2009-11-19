Кабмин утвердил тарифы государственной экспертизы ГМО
10:32, 19 ноября 2009Агро
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На уровне действующих для регистрации новых сортов растений
Кабинет министров Украины утвердил тарифы на проведение государственной экспертизы генетически модифицированных организмов. Такое решение принято 18 ноября на заседание Кабмина, сообщил министр аграрной политики Украины Юрий Мельник, сообщает АПК-Информ.
Он уточнил, что проведение государственной экспертизы необходимо для регистрации ГМО в открытой системе данных. "Мы решили установить эти тарифы на уровне действующих для регистрации новых сортов растений, потому что, по сути, - это идентичный процесс", - сказал Ю.Мельник.
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