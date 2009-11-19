Прибыль агририев Беларуси уменьшилась

Сумма чистой прибыли сельскохозяйственных организаций Беларуси в январе-сентябре 2009 года составила Br1,4 трлн, что на 11,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете (Белстате), сообщает Зерно он-лайн.

В то же время, чистая прибыль за сентябрь по сравнению с августом увеличилась 29,3% и составила Br138,7 млрд.

Всего в республике за девять месяцев 2009 года убыточными были 11 сельхозорганизаций (0,7% от общего числа организаций, учитываемых в текущем порядке), они получили чистый убыток в сумме Br13,2 млрд, что в 2,7 раза больше, чем за январь-сентябрь 2008 года.

Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг сельхозорганизаций за январь-сентябрь 2009 года составил 5,3% против 10,1% за январь-сентябрь 2008 года. При этом в январе-сентябре текущего года рентабельность составляла 5,6%, в сентябре

- 3,5%.

По данным Белстата, сумма просроченной кредиторской задолженности сельхозорганизаций на 1 октября 2009 года составила Br1,7 трлн. На просроченную кредиторскую задолженность приходилось 18% от общего объема кредиторской задолженности. По сравнению с 1 октября прошлого года просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 30,5%, по сравнению с началом текущего года - на 27%, в том числе за сентябрь - на 4,6%. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 24,9% всей просроченной кредиторской задолженности в республике. Просроченная кредиторская задолженность превысила просроченную дебиторскую задолженность в 3,9 раза.

Просроченная задолженность за топливно-энергетические ресурсы, включая внутриреспубликанские расчеты, на 1 октября 2009 года составила Br56,9 млрд и по сравнению с 1 октября 2008 года увеличилась на 31%. По сравнению с началом текущего года она выросла на 22,9%.

Просроченная задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению сельскохозяйственных организаций составила Br139 млрд, или 8% от общей суммы их просроченной кредиторской задолженности, и по сравнению с 1 октября 2008 года уменьшилась на 2,6%. На долю сельхозорганизаций приходилось 44,1% всей просроченной задолженности по налогам и сборам, соцстрахования и обеспечению в республике.

Просроченная задолженность по кредитам и займам сельскохозяйственных организаций на 1 октября 2009 года составила Br339,6 млрд, и по сравнению с 1 октября 2008 года выросла в 1,6 раза. По сравнению с началом года она увеличилась на 49,7%, в том числе за сентябрь - на 9,1%. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 36,5% всей просроченной задолженности по кредитам и займам в республике.