В Азербайджане практически завершился сбор зерновых

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-октябре 2009 г. составил 3,08 млрд. манатов, что на 3,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в Госкомитете по статистике, сообщает Зерно он-лайн.

Согласно данным Госкомстата, рост продукции растениеводства за 10 месяцев составил 4,2%.

По данным Госкомстата, в республике практически завершился сбор урожая зерновых и зернобобовых. По состоянию на 1 ноября собрано зерна (без учета кукурузы) в объеме 2837,1 тыс. тонн, кукурузы – 149,7 тыс. тонн, подсолнечника – 14,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (для переработки) – 119,1 тыс. тонн.

Рост продукции животноводства за отчетный период составил 2,4%.

При этом в январе-октябре 2009 г. произведено 254,2 тыс. тонн мяса (рост на 0,6%), 1 млн. 190,4 тыс. тонн молочных изделий (рост на 2,6%), 991,8 млн. яиц (рост на 10,2%), и 14,8 тыс. тонн шерсти (рост на 4,9%).

Официальный курс - 0,8 манатов/$1.