ФГ "Галтекс" купила Тростянецкий мясокомбинат

Финансовая группа "Галтекс" сконцентрировала 88,6% акций ОАО "Тростянецкий мясокомбинат". Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном агентству УНИАН.

По сообщению, доля в уставном капитале комбината юридического лица Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая группа "Галтекс" (г. Киев) увеличилась на 6493,723 тыс. простых именных акций и составляет 7 142 860 акций, что составляет 88,6266% от уставного капитала предприятия. Увеличение доли в уставном капитале произошло за счет выкупа акций дополнительной эмиссии.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2009 г. "Тростянецкий мясокомбинат" увеличит уставный капитал на 35 млн. грн. - до 39,492 млн. грн. Цель размещения ценных бумаг - пополнение оборотных средств и привлечение инвестиций для финансирования производственной деятельности.

Справка УНИАН. "Тростянецкий мясокомбинат" введен в эксплуатацию в 1965 году, до 2001 года входил в состав ОАО "Винницамясо". После реорганизации ОАО "Винницамясо" путем выделения, в июне 2000 года было зарегистрировано Открытое акционерное общество "Тростянецкий мясокомбинат". Предприятие занимается переработкой мяса и производством говядины, колбасных изделий и блочного мяса. Тростянецкий мясокомбинат 2008 год завершил с прибылью 894 тыс. грн. против 11 тыс. грн. убытков в 2007 году, чистый доход увеличился на 116,08%, или на 47,927 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 89,215 млн. грн.