Аграрии Тернопольской области увеличили сев озимых на 1%

Аграрии Тернопольской области в этом году засеяли озимыми культурами 226,4 тыс. га, что на 1%, или 2 тыс. га, больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела организации производства сельхозпродукции Тернопольского областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ.

По ее словам, площадь под озимыми зерновыми культурами увеличилась на 6%, или 7 тыс. га, – до 158,8 тыс. га. Вместе с тем, площади озимого рапса по сравнению с прошлым годом уменьшились на 9%, или 7 тыс. га, и составили 67,6 тыс. га.

“Рапс во многих хозяйствах не взошел из-за засухи», – объяснила причину уменьшения посевных площадей озимого рапса М.ДЕРМАНСКАЯ.

В целом посевные площади области, которые обрабатывают сельскохозяйственные предприятия области, составляют 490 тыс. га, что на 12 тыс. га больше, чем в прошлом году.

Оставшиеся 263 тыс. га аграрии области будут засевать уже весной 2010 года.