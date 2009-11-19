В Крыму за 10 месяцев производство коньяка сократилось на треть
15:45, 19 ноября 2009Агро
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Вина - увеличилось на 12,1%
В январе-октябре 2009 года в Автономной Республике Крым производство коньяка составило 682,5 тыс. дал, что на 359,7 тыс. дал, или на 34,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, за 10 месяцев текущего года в Крыму производство водки снизилось на 1,1 млн. дал, или на 24,4%, и составило 3,4 млн. дал.
Вместе с тем, объем производства виноградного вина в Крыму увеличился на 0,7 млн. дал, или на 12,1%, и составил 6,5 млн. дал.
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