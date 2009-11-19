“Украгролизинг” с начала года передал в лизинг 603 единицы с/х техники

НАК “Украгролизинг” за период с начала года до 16 ноября передала в лизинг 603 единицы с/х техники и оборудования на сумму 124,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Украгролизинга”.

Сообщается, что хозяйствам разных форм собственности передано на условиях финансового лизинга, в частности, 201 трактор на сумму 46,2 млн. грн., 51 зерноуборочный комбайн на 38,6 млн. грн., 222 единицы почвообрабатывающей и посевной техники на сумму 24,4 млн. грн., 54 комплекта оборудования для животноводства и птицеводства на сумму 7,2 млн. грн., 58 единиц другой техники и оборудования на сумму 7 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

За время существования компания освоила почти 2 млрд. грн. бюджетных средств и закупила свыше 20 тыс. единиц техники.