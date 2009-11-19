Kraft Foods хочет приобрести российский бизнес Cadbury

Американская Kraft Foods Inc, второй по величине мировой производитель продуктов питания, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России "о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Дирол Кэдбери" (принадлежит британской Cadbury Plc), следует из материалов ФАС.

Однако, по мнению ведомства, предоставленных вместе с ходатайством документов недостаточно для принятия решения и рассмотрение ходатайства продлено на два месяца для получения дополнительной информации. "Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии указанной сделки на состояние конкуренции", - отмечают в ФАС.

Ранее Kraft Foods Inc. официально сделала предложение о покупке Cadbury Plc примерно за 16 миллиардов долларов (9,8 миллиарда фунтов). Между тем, как недавно сообщали СМИ, американский производитель шоколада Hershey Co ведет переговоры с банками, чтобы подать собственное предложение на покупку британского конкурента Cadbury Plc, либо самостоятельно, либо вместе с итальянской кондитерской компанией Ferrero SpA.

ООО "Дирол Кэдбери" - одна из крупных компаний-производителей кондитерских изделий на российском рынке. Основные бренды - жевательная резинка Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops, шоколад Cadbury, Picnic, Compliment, "Золотой Фонд". Помимо двух производств в Новгородской области и офиса в Москве, компания имеет обширную сеть собственных региональных представительств. Дистрибьюторская сеть компании охватывает более 400 российских городов, сообщает РИА Новости.