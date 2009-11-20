В Египете на тендере закуплено 175 тыс. тонн пшеницы

Согласно данным агентства Dow Jones, в рамках тендера от 19 ноября египетская государственная компания GASC законтрактовала на импорт 175 тыс. тонн пшеницы происхождением из России, Франции и Германии на базисе FOB, сообщает АПК-Информ.

В частности, Египет закупил 60 тыс. тонн российской зерновой у компании Louis Dreyfus по цене $196,5 за тонну, эквивалентная партия французской пшеницы (60 тыс. тонн) стоимостью $198,65 за тонну была закуплена у компании Granite, еще 55 тыс. тонн зерновой происхождением из Германии предоставила компания Cargill. Цена закупки составила $198,75 за тонну.

По условиям тендера, вся закупленная пшеница должна быть поставлена импортеру в период с 1 по 15 января 2010 г.

Стоит отметить, что к настоящему времени общий объем закупленной Египтом пшеницы урожая 2009/10 МГ уже составил 2,68 млн. тонн. При этом 41% импорта пришелся на долю французской пшеницы, доля причерноморской зерновой (Россия, Украина) составила 40%, американской — 15%, канадской пшеницы — 2%, пшеница происхождением из других стран также составила 2%.