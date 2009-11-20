В Украине намолочено более 47 млн. т зерновых

В Украине по состоянию на 19 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 47,09 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,22 млн. га, или 98%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 30,9 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали почти 9,3 млн. тонн кукурузы с площади более 1,8 млн. га, что составляет 88% от плана, при средней урожайности 50,2 ц/га.

Продолжается уборка подсолнечника. К указанной дате намолочено почти 6,55 млн. тонн семян (99% от плана) при средней урожайности 15,8 ц/га.

Также намолочено почти 1,01 млн. тонн сои с 618 тыс. га. Урожайность составляет 16,4 ц/га.

Кроме того, к 19 ноября т.г. аграрии накопали почти 10,04 млн. тонн сахарной свеклы с 320 тыс. га, при этом вывезено более 9,5 млн. тонн корнеплодов.