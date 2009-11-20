В Украине перевозки зерна ж/д транспортом выросли почти на 32%

В Украине за январь-октябрь 2009 г. перевозки железнодорожным транспортом зерна и продуктов помола выросли по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 31,9%. Об этом сообщил Госкомстат Украины.

Так, по данным комитета, за первые 10 месяцев 2009 г. в Украине железнодорожным транспортом было перевезено 15,8 млн. тонн зерна и продуктов его помола.