"Укрцукор" снизил прогноз производства сахара из свеклы

Национальная ассоциация сахаропроизводителей "Укрцукор", объединяющая отечественные сахарные заводы, снизила прогноз производства сахара из свеклы урожая 2009 г. на 8,7% - с 1,5 млн. до 1,37 млн. тонн, сообщил источник в ассоциации, сообщает АПК-Информ.

"Мы были вынуждены пересмотреть свой прогноз производства свекловичного сахара в связи со сложными погодными условиями, сложившимися этой осенью", - сказал собеседник агентства 19 ноября.

Он отметил, что в сентябре уборка свеклы была затруднена из-за чрезмерно твердой почвы в связи с длительным отсутствием осадков, а в октябре и начале ноября установилась дождливая погода, которая также препятствовала уборке свеклы. В результате этого, по словам источника, снизилась, как урожайность этой культуры, так и ее качество.

Ранее ассоциация "Укрцукор" прогнозировала, что Украина из свеклы урожая 2009 г. произведет 1,5 млн. тонн сахара.

Министерство аграрной политики Украины в конце октября также снизило свой прогноз производства свекловичного сахара с 1,5 млн. до 1,2 млн. тонн.

Из свеклы урожая 2008 г. 70 сахзаводов произвели 1,574 млн. тонн свекловичного сахара.

По данным ассоциации "Укрцукор", украинские сахарные заводы по состоянию на 18 ноября 2009 г. произвели 1,08 млн. тонн свекловичного сахара, что на 9,5% меньше, чем на аналогичную дату 2008 г. В настоящее время свеклу перерабатывают 23 завода, 33 уже завершили сезон сахароварения. Сахарные заводы к 18 ноября приняли 8,4 млн. тонн свеклы, из которых переработали 7,9 млн. тонн.