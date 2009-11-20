В России вылов минтая превысил 1,1 млн. тонн

По сведениям «Центра системы мониторинга рыболовства и связи», с начала 2009 года российские промысловики выловили 1130,3 тысяч тонн минтая, что на 76,1 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает AgroNews.

В том числе, в Дальневосточном бассейне добыто: в Охотском море - 731,2 тысяч тонн минтая – это на 10,3% превышает прошлогодние показатели. В Японском море выловлена 1 тысяча тонн – на 72,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года. В Беринговом море российские рыбопромысловые суда добыли 305,9 тысяч тонн этого вида, уменьшив прошлогодние показатели на 194 тысячи тонн. В районе Северных и Южных Курил вылов составил 92,2 тысячи тонн минтая, что больше уровня 2008 года на 125,8%.

Всего отечественные промысловики добыли 3228,2 тысяч тонн ВБР: в исключительной экономической зоне РФ - 2629,7 тысяч тонн водных биоресурсов, в зонах иностранных государств - 433,2 тысяч тонн, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 165,3 тысяч тонн.