Фьючерсы на рынке зерна – дело перспективное

В Международной промышленной академии состоялся семинар, посвященный возможностям использования поставочных фьючерсов предприятиями мукомольной и крупяной промышленности, сообщается в пресс-релизе МПА, сообщает AgroNews.

В работе семинара приняли участие руководители и ведущие специалисты предприятий отрасли хлебопродуктов, Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, сотрудники ЗАО «Национальная товарная биржа» (НТБ), Россельхозбанка, ФГУ «Росрезерв», ученые.

В выступлении на семинаре президента Российского союза мукомолов А. Гуревича отмечалось, что в текущем году предприятия отрасли встретились с серьезными трудностями на рынке зерна и зернопродуктов. В этих условиях использование практики поставочных фьючерсов, ставших с апреля 2008 года одним из инструментов НТБ, может способствовать снижению рисков на рынке.

Другие участники дискуссии также отмечали актуальность темы широкого внедрения фьючерсной торговли зерном в практику работы предприятий и организаций АПК. Директор ЗАО НТБ С.Наумов и его сотрудники, со своей стороны, рассказали об основных принципах торгов, о том, как определяются параметры фьючерсных контрактов, как осуществляется страхование ценовых рисков.