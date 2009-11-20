В Черниговской области агропроизводство выросло

В Черниговской области в январе-октябре т.г. производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств выросло, по сравнению с январем-октябрем 2008 г., на 1,9%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в сельскохозяйственных предприятиях производство составило 105,6%, а в хозяйствах населения – 99,7% от объемов за января-октября 2008 г.

Общий объем реализованной предприятиями аграрной продукции в январе-октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., увеличился на 26,2%, в том числе продукции растениеводства – на 45,7%. Стоимость реализованной продукции животноводства составила 97,8% от прошлогодних объемов. Доля продукции растениеводства в общей стоимости составляла 68,5%, животноводства – 31,5%.