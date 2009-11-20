В Крыму выросло сельскохозяйственное производство

В Крыму за январь-октябрь 2009 г. объем произведенной продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., увеличился на 6,0%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - сократился на 1,4%, в хозяйствах населения - вырос на 14,0%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму за 10 месяцев т.г. объем производства продукции растениеводства увеличился на 8,0% (в том числе в аграрных предприятиях уменьшился на 3,2%, в хозяйствах населения - увеличился на 23,8%).

В январе-октябре 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., общий объем производства продукции животноводства увеличился на 4,0%, в том числе в аграрных предприятиях на 0,9%, в хозяйствах населения - на 6,5%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-сентябрь 2009 г. объем сельхозпроизводства возрос на 5,9%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - сократился на 6,1%, в хозяйствах населения - возрос на 19,0%.