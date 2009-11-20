В Черниговской области собрано 1,8 млн. тонн зерновых

В Черниговской области на начало ноября производство зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) составило 1833,7 тыс. тонн., или 99,3% от прошлогодних объемов.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области. За период сбора урожая сельскохозяйственными предприятиями намолочено 1621,8 тыс. тонн (99,8% от объемов января-октября 2008 г.), хозяйствами населения – 211,9 тыс. тонн (95,6%).

Средняя урожайность зерновых культур (включая кукурузу) составляет 31,6 ц с 1 га (год назад – 32,2 ц/га), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 31,8 ц/га (32,5 ц/га), в хозяйствах населения – 30,4 ц/га (30 ц/га).

Сельскохозяйственные предприятия (кроме малых) подготовили 280,3 тыс. га почвы под посев озимых культур (в прошлом году – 281,7 тыс. га). Озимые на зерно и зеленый корм под урожай 2010 г. посеяны на площади 263,9 тыс. га, (97,9% от прошлогоднего уровня), в том числе на зерно - 211,8 тыс. га (92,8% от прошлогоднего уровня).