В Крыму на начало ноября собрано 1,72 млн. тонн зерна

В Автономной Республике Крым по состоянию на 2 ноября 2009 года собрано 1 млн. 716,8 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 3,6% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, сельскохозяйственные предприятия Крыма получили 1 млн. 210,9 тыс. тонн зерна (на 13% меньше), хозяйства населения – 505,9 тыс. тонн (на 28% больше). Средняя урожайность зерновых культур составила 25,3 ц/га, что на 3,9 ц/га ниже прошлогоднего уровня.

На начало ноября в Крыму зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) убраны на площади 679,1 тыс. га, что составляет 97,5% площади посевов.

С учетом трансформации посевных площадей, на начало ноября сельхозпредприятиям (кроме малых) осталось убрать 0,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), или 0,1% уборочной площади, и 1,4 тыс. га (36,8%) кукурузы на зерно (на начало ноября 2008 года – 0,7% и 17,7% соответственно).

Как сообщал УНИАН, в Крыму на начало октября 2009 года было собрано 1 млн. 634,7 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 4% меньше прошлогоднего уровня.