АПК в плюсах: рентабельность сохранится на уровне 10%...

Традиционно, практически завершив полевые работы, украинские аграрии отпраздновали день работника сельского хозяйства. Год был непростым для них – финансовый кризис, отсутствие кредитных ресурсов, засушливая погода внесли свои коррективы в планы и ожидания аграриев. Каким был этот год для агропромышленного комплекса Украины и чего можно ждать от 2010-го в интервью УНИАН рассказал заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

- Борис Карабаевич, практически завершается уборочная кампания и сельхозтоваропроизводители могут подвести предварительные итоги. Каким был этот год для агропромышленного комплекса? Какие из отраслей сработали с плюсом, а которые - в минусе?

- Несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса, отечественный агропромышленный комплекс продолжает обеспечивать потребности населения в аграрной продукции, главным образом за счет приобретенного на протяжении последних лет потенциала и ресурсов. За 10 месяцев этого года сельское хозяйство удержало позитивную динамику производства на уровне 100,1% к соответствующему периоду прошлого года.

По нашим прогнозам, в 2009 году производство зерна составит около 47 млн. тонн (на 5 млн. тонн меньше прошлого года). Это второй показатель по объемам за все годы независимости Украины. Подсолнечника планируем собрать 6,4 млн. тонн (практически на уровне прошлого года); картофеля – 19,5 млн. тонн (немного больше, чем в 2008 г.); овощей – 7,1 млн. тонн (на прошлогоднем уровне); сахарной свеклы – 10 млн. тонн (чуть меньше прошлогоднего урожая).

Осенние полевые работы проведены лучше, чем в прошлом году. Завершен сев озимых на прогнозируемых площадях, завершается уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и некоторых других поздних культур.

Также мы прогнозируем производство мяса и птицы в объеме 2,8 млн. тонн, молока - 11,6 млн. тонн, яиц - 15,5 млрд. штук. Темпы прироста производства продукции животноводства в 2009 году ожидаются на уровне 3,3% к предыдущему году.

То есть, несмотря на влияние мирового финансового кризиса на отрасль, ограничение в 2009 году объемов государственной поддержки сельхозпредприятий, значительное подорожание материально–технических ресурсов и сложные погодные условия, которые привели к спаду производства продукции растениеводства, в целом ожидается, что результаты работы АПК страны в текущем году будут практически на уровне прошлого года.

- Повлияли ли все перечисленные факторы на рентабельность производства?

- Да. По проведенным предварительным расчетам, сельскохозяйственное производство в целом в этом году будет безубыточным, а уровень рентабельности хоть и несколько снизится по сравнению с прошлогодним, но будет положительным: на уровне 10%.

- Охарактеризуйте ситуацию на рынке зерна. Удовлетворяют ли цены сельхозтоваропроизводителей?

- Ситуация на рынке зерна благоприятна для аграриев. Спрос и предложение зерна вполне сбалансированы. Зерно отечественного производства становится все более конкурентоспособным на мировом рынке. В текущем маркетинговом году Украина занимает 3-е место в мире по экспорту грубых зерновых и 6-е - по экспорту пшеницы. На сегодня объемы экспорта зерна на мировой рынок составляют около 10 млн. тонн и темпы экспорта на 5% превышают прошлогодние.

Соответственно, высокий уровень спроса на зерно отечественного производства способствует росту закупочных цен на внутреннем рынке. Сейчас цены на продовольственную пшеницу превышают прошлогодние на 9-16%, фуражную – на 46%, ячмень – на 8%, на кукурузу – на 60%.

- Как изменится ценовая конъюнктура в ближайшее время?

- Мы ожидаем, что, начиная с конца ноября и до начала февраля следующего года, темпы роста закупочных цен на зерновые несколько снизятся в сравнении с теперешними. Это будет вызвано поступлениям зерна, собранного в Южном полушарии планеты, т.е. повышением конкуренции внешних рынков. Однако возобновления спроса можно ожидать уже в феврале следующего года.

- Какие культуры становятся более интересными для аграриев?

- Традиционными для нас остаются пшеница, кукуруза, ячмень и рапс. Высокий уровень спроса поддерживает и соответствующий уровень цен на данные культуры. Особенно в этом году отмечается интерес к кукурузе.

- А удалось ли Аграрному фонду в текущем году стать реальным участником рынка?

- В этом сезоне Аграрный фонд выполнил свои непосредственные функции, предупредив сезонное падение цен на зерно во время уборки урожая. За счет усовершенствования работы ему удалось в значительной мере сохранить стабильную ценовую ситуацию на рынке зерна, а главное, мобилизовать финансовые ресурсы и направить их на государственную поддержку сельхозпредприятий. Фонд работал по нескольким программам государственной поддержки – форвардные, спотовые и залоговые закупки; выкуп зерна, переданного в залог за предоставленную бюджетную ссуду и реализация дизельного топлива. Всего по программам государственной поддержки агропредприятия получили почти 3 млрд. гривен. Сегодня в государственном интервенционном фонде сформированы достаточные ресурсы зерна: на 10 ноября 2009 году они на 41% превышают минимальные законодательно определенные объемы.

- Эффективность работы фонда можно и нужно повышать. Как планируете это делать?

- Как известно, государственные программы поддержки сельхозпредприятий осуществляются за счет средств Государственного бюджета Украины. Для повышения эффективности работы Аграрного фонда мы предлагаем во время внедрения новых программ господдержки предусматривать их финансирование из общего фонда Госбюджета, который позволит фонду своевременно и в полном объеме выполнять обязательство перед агропредприятиями.

- Правительство не оставляет попыток создать государственного зернотрейдера, в частности, в лице компании „Зерно Украины”. Какие реформы и изменения необходимы для эффективной работы такого трейдера? Сможет ли он успешно конкурировать с негосударственными зернотрейдерами?

- Сегодня на рынке Украины работает около двух десятков крупных негосударственных зернотрейдеров. Объем экспортированного зерна в 2008 году составил рекордную за всю историю Украины величину – 24,4 млн. тонн. Прекрасно работает соответствующая зернотранспортна инфраструктура: линейные, припортовые элеваторы и зерноперегрузочные терминалы, зерновые склады и т.д.

Вместе с тем перед Правительством периодически возникают вопросы экспорта зерна по межгосударственным соглашениям, исполнителем которых должна выступать уполномоченная государством компания. Поэтому и появился вопрос о создании государственного зернотрейдера.

В начале текущего года специалисты Минагрополитики прорабатывали этот вопрос в разных вариантах. И уже есть соответствующее законодательное обеспечение. В частности, Правительственным комитетом по вопросам экономической политики одобрен проект постановления Кабмина “Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению государственного агента по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по международным договорам”. Документ сейчас на окончательном согласовании с заинтересованными министерствами. Изучается также вариант создания новой структуры – государственного предприятия “Зерно Украины” на базе государственного имущества, которое имеют ГАК “Хлеб Украины”, Госкомрезерв.

В то же время, с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда. Этот шаг в ближайшей перспективе позволит усилить влияние государства на формирование внутреннего рынка зерна и процессы ценообразования на нем. В 2009 году, согласно распоряжения Кабмина, фонду разрешено осуществить экспорт зерна в объеме не более 500 тыс. тонн. На сегодня Аграрный фонд осуществляет соответствующие акредитационные процедуры и параллельно ведет предварительные переговоры с государственными структурами ряда стран относительно закупки украинского зерна. Эта модель деятельности Аграрного фонда при условии соответствующего бюджетного финансирования в 2010 году позволит предоставить ему статус государственного зернотрейдера.

Окончательное решение относительно способа и организационной формы, в которой государство выйдет на рынок зерна, будет принято в ближайшее время.

- Подготовлен проект бюджета на 2010 год. Можете оценить, насколько он будет агроориентированым?

- В проекте Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2010 год”, который отдан в Верховную Раду Украины на первое чтение, для Минагрополитики предусмотрены расходы в объеме 12 млрд. 709,3 млн. грн. (больше, чем в текущем году на 1 млрд. 735,1 млн. грн. или на 15,8%), в том числе: средства общего фонда – 3 млрд. 461,2 млн. грн., специального – 5 млрд. 915,07 млн. грн., Стабилизационного фонда – 3 млрд. 333,07 млн. гривен.

За счет средств общего фонда предусмотрены расходы в объеме 3 млрд. 461,2 млн. грн., что меньше 2009 года на 922,4 млн. грн., в том числе по программам поддержки развития предприятий АПК – 235,5 млн. грн.(меньше на 699,7 млн. грн. или в 4 раза). За счет средств специального фонда предусмотрены расходы в объеме 5 млрд. 915,07 млн. грн., что на 1 млрд. 524,4 млн. грн. больше текущего года. В частности, на формирование государственного интервенционного фонда, а также на закупку материально-технических ресурсов Аграрным фондом для потребностей сельхозпроизводителей, предлагается направить 3 млрд. 158,7 млн. грн. (на 1 млрд. 18,7 млн. грн. или почти в 1,5 раза больше 2009г.); на закладку и уход за молодыми садами, виноградниками, ягодниками и на хмелеводство – 615,1 млн. грн. (больше на 111 млн. грн., или на 22,5%); расходы Аграрного фонда, связанные с комплексом мероприятий по хранению, перевозке и переработке – 241,2 млн. грн. (на 181,2 млн. грн. больше); и 1,9 млрд. грн. - на другие программы.

За счет средств Стабилизационного фонда предусмотрены расходы на удешевление кредитов, финансирование инвестиционных проектов и поддержку отдельных проектов в агропромышленном комплексе, решение вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений АПК в объеме 3 млрд. 333 млн. грн., из них на государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков - 150 млн. грн. По сравнению с текущим 2009 годом расходы Стабилизационного фонда увеличены на 1 млрд. 133,07 млн. грн. (в 1,5 раза).

- Учитывая ненадежность Стабфонда, будет ли министерство инициировать включение или переориентацию каких-либо статей бюджета?

- Да, министерство инициирует перед Минфином вопрос увеличения расходов за счет средств Стабфонда госбюджета на 8 млрд. 375 млн. грн.. Из них на поддержку производства продукции животноводства – 2 млрд. 232 млн. грн., поддержку производства продукции растениеводства – 220 млн. грн., удешевление стоимости привлеченных кредитов - 500 млн. грн.. Также мы предлагаем финансировать из общего фонда госбюджета мероприятия по защите, воссозданию и повышению плодородия почв – 300 млн. грн., государственную поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 532 млн. грн. и формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, осуществление государственных форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке – 1 млрд. грн.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Лилия Коваль (УНИАН)